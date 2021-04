Perfumes: tres propuestas para tres mujeres diferentes

YOU ARE PERFECT

Un saquito de tela con corazones estampados acoge la Fragancia de 45 ml y la Loción Corporal de 100 ml del lote YOU ARE PERFECT. La fragancia recrea un impacto floral intenso, combinado con notas acuáticas que la aligeran, provocando una sensación de frescor ideal para usar durante el día y cuando llega el calor. Por su parte, la loción corporal hidrata la piel a la vez que la envuelve en el sutil aroma del perfume. YOU ARE PERFECT incluye una tarjeta dedicatoria para personalizar el regalo.