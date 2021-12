Come mucha fruta y verdura : Las frutas y las verduras deben convertirse en la base de nuestra alimentación. Lo mejor es acostumbrarnos a incorporarlas en todas las comidas.

Organiza tu menú semanal: Planificar lo que vas a comer cada día te ayudará a no tener que improvisar y acabar recurriendo a alimentos no saludables por la pereza de no saber qué cocinar.