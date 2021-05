Pablo Chiapella se olvida de apagar el directo y se filtran varios detalles de su próximo proyecto

Es muy habitual que los actores y personajes conocidos utilicen las redes sociales para promocionar su trabajo y comunicarse con sus seguidores. Construyen una relación de cercanía entre público y artistas, permitiendo que veamos su cara más humana. Es lo que debía de pensar Pablo Chiapella antes de pulsar el botón de grabar de su móvil para hablar con sus seguidores en su último directo, pero el resultado no ha sido el que esperaba.

Nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros. Hay ocasiones en las que parece que los móviles los carga el diablo . Pulsar el botón que no tocaba, hacer una llamada sin pretenderlo, dar un ‘like’ cuando solo estabas espiando a alguien, o reenviar el mensaje a la persona equivocada. Los errores y despistes son frecuentes, pero en el caso de alguien como Pablo, que la ha liado pardísima, el impacto puede ser mayúsculo.

Ella, muy entregada a su nueva causa, le regalaba un montón de piropazos. Que si “titán”, que si “Bardem de la Mancha”, “fuera de serie”… Él casi se ruborizaba. Y aprovechaban entonces para anunciar el segundo notición: esta relación profesional ya ha dado sus primeros frutos. Pablo tiene un nuevo trabajo entre manos, sobre el que revelaba una pista importante al asegurar que los personajes son como su familia. “Y ya no podemos decir nada más”, explicaba Paula para evitar que su representado desvelase demasiado.

Tras decir adiós inocentemente, hemos descubierto que Pablo no está nada convencido con el trabajo que le ha conseguido Paula, debido a ciertas exigencias que parecen implicar las grabaciones. Por lo que se deduce de sus palabras, da la sensación de que al actor le han metido en un buen marrón. “La gente va a flipar”, ha dejado claro Pablo revelando su verdadera opinión. Y por mucho que Paula ha querido hacerle ver la parte positiva, no ha conseguido convencer al de Albacete.

Y lo cierto es que esto promete. Durante la discusión ambos se han ido de la lengua más de lo debido y hemos podido conocer algún detalle más sobre este próximo trabajo. Si atendemos a lo que han desvelado cuando pensaban que nadie les escuchaba, y al mosqueo del actor, que hablaba sin pelos en la lengua. Los rumores entre sus seguidores se ha disparado. ¿Será junto a actores de ‘La que se avecina’? ¿Va a trabajar con más ‘chanantes’? Cuando se han dado cuenta de que el directo continuaba, lo han apagado corriendo. Pero como suele pasar con estas cosas, ya era demasiado tarde. No sabemos qué tal se lo habrán tomado los productores, pero nos lo podemos imaginar. ¿Podría cancelarse el proyecto por culpa de esta cagada? El riesgo, claramente, está ahí.

Encima, el actor ha guardado el vídeo del directo íntegro en su IG TV , se ha quedado fijado en su perfil y todavía puede verlo todo el mundo. Que no es un virtuoso de las redes sociales ha quedado claro, pero lo que no comprendeos es que nadie le haya dicho nada. ¡Por favor, que alguien le explique a este señor cómo se quita eso de ahí!

De todas formas, si te perdiste el directo y la metedura de pata, no te preocupes: gracias al trabajazo de nuestro equipo de social media, al que no se le escapa ni una, tenemos el vídeo completo con este atropellado momento y todos los detalles filtrados involuntariamente sobre el nuevo trabajo del actor. Así que, aunque consiga borrarlo de su perfil, seguiremos teniendo la prueba de lo que ha ocurrido. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Dará explicaciones públicamente? ¿En qué anda Pablo Chiapella? Nosotros estamos en ascuas aunque, eso sí, solo hay una cosa que tenemos clara: Pablo no se lleva bien con las redes sociales.