Lorena Romera 14 ENE 2026 - 09:01h.

El vídeo de Kiko Jiménez a Sofía Suescun ¿cuando salía con Gloria Camila?: "Eres un bombón"

La ganadora de 'GH' hace saltar las alarmas sobre su boda con Kiko Jiménez en Maldivas

Compartir







Sofía Suescun se ha sumado al trend que se ha viralizado en redes sociales, que consiste en compartir fotos del 2016 ahora que se cumple una década. Para la influencer de Pamplona, de 29 años, fue el año en el que acababa de proclamarse como ganadora de 'Gran Hermano' y empezaba a hacer sus primeros pinitos en la tele. Pero lo más llamativo de esta publicación ha sido el vídeo que ha sacado a la luz de Kiko Jiménez, pues por aquella fecha todavía estaba con Gloria Camila.

"Joyitas del 2016... que me siguierais con esa voz tiene mérito", comenta la que fuera también ganadora de 'Supervivientes', que ha hecho las delicias de sus seguidores al compartir esta emotiva publicación en la que abre el baúl de los recuerdos.

Un post en el que podemos ver a una jovencísima Sofía Suescun de 19 años por los pasillos de Mediaset, sentada en el trono de 'MyHyV' cuando trabajaba de colaboradora o recorriendo las discotecas de España. "Creo que nadie se hizo más bolos que yo", ha señalado la hija de Maite Galdeano.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun explica el importante cambio que planea junto a Kiko Jiménez

Pero lo más llamativo de la publicación ha sido el vídeo de Kiko Jiménez, en el que podemos escucharle lanzarle todo tipo de piropos a la que ahora es su pareja. "Hola, Sofía. Aquí estoy, pensando en ti. Y ya que no puedo comerte, y eres un bombón, voy a comerme este otro bombón", comenta el de Linares, enseñando una caja de dulces.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Kiko Jiménez salía con Gloria Camila en 2016

Un clip que la creadora de contenido ha incluido como parte de sus recuerdos de 2016, fecha en la que Kiko Jiménez estaba en una relación con Gloria Camila (empezaron a salir en 2015 y rompieron en 2019). Consciente de que las fechas no iban a cuadrar y que iban a empezar a surgir todo tipo de especulaciones en torno a una posible deslealtad por parte del colaborador, la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' ha querido aclarar un punto clave:

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"El video de Kiko es de antes, pero lo tenía en la carpeta del 2016... no sé por qué", ha zanjado la influencer, que no ha dejado de recibir comentarios respecto a este vídeo. Y es que más allá de las teorías que han surgido respecto a este posible infidelidad, han sido muchos otros los que han preferido centrarse en "las vueltas que da la vida", que ahora son pareja y llevan juntos más de seis años.