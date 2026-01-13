Amaia Montero aparece con un abrigo junto al resto de la banda que toca en un pequeño espacio insonorizado

La Oreja de Van Gogh emite un comunicado sobre Amaia Montero y ella responde: "Tiene un carácter complicado"

La Oreja de Van Gogh empezará su gira el 9 de mayo tras la reincorporación de Amaia Montero como cantante. La artista ha compartido en Instagram uno de los ensayos en los que aparece cantando Muñeca de trapo y la polémica no ha tardado en llegar.

Amaia Montero aparece con un abrigo junto al resto de la banda que toca en un pequeño espacio insonorizado. Y las redes se han llenado de críticas porque no se oye bien la voz de la solista.

"¿Para esto echaron a Leire?", critica un usuario de X

"Con razón hicieron playback en su esperado regreso. A ver si no lo hacen en sus conciertos", "Salió lindo el primer ensayo", "¿Para esto echaron a Leire? No cabe duda que todos tienen lo que se merecen y Leire era mucho para esos señores", son algunos de los comentarios que inundan las redes sociales.

Algunos hacen referencia a la actuación que realizó el grupo en RTVE antes de las Campanadas de la pasada Nochevieja, cuando estrenaron Todos estamos bailando la misma canción. "Siento que la gira va a ser un fracaso, ya sea porque si canta en directo está claro que no va a poder llegar a las notas; y si hace playback se la van a comer", lamenta una usuaria de la plataforma X. "Suena fatal, se mire por donde se mire. Muñeca de trapo nunca se le dio especialmente bien en directo (los vi en la gira de 2005), pero esto no llega ni a un aprobado raspao", añade otra tuitera.

El grupo se prepara para su nueva gira

Aunque algunos han salido para defender a la cantante. "Es sonido tomado desde un celular de unos segundos en un ensayo en el local. No se puede valorar nada así. Tendríais que oír a Axl Rose en los conciertos que están dando Guns N' Roses por todo el mundo, qué dolor y qué sufrimiento... y sin embargo muchos fans maravillados con eso", señala un usuario.

El Tour, que se llamará Tantas cosas que contar, llegará a ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia / San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona, entre las primeras fechas confirmadas de este tour.