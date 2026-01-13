Avance | Almudena y Darío ponen el colofón final a los reencuentros de 'La isla de las tentaciones 9' entre sorprendentes revelaciones y tensos momentos
¡Bombazo! Sale a la luz que Claudia se lio con Rodri en una fiesta tras finalizar 'La isla de las tentaciones 9': "Él y Helena habían discutido"
Después del resto de reencuentros que nos quedaban por ver cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9', queda el más esperado por todos: el de Almudena y Darío. Ambos protagonizarán diveros momentos llenos de tensión con Borja y Cristina también irrumpiendo en un reencuentro que nos dejará a todos pegados a la pantalla de principio a fin.
En elaboración