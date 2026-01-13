Logo de telecincotelecinco
Avance | Almudena y Darío ponen el colofón final a los reencuentros de 'La isla de las tentaciones 9' entre sorprendentes revelaciones y tensos momentos

Avance | Almudena y Darío ponen el colofón final a los reencuentros de 'La isla de las tentaciones 9'. telecinco.es
Después del resto de reencuentros que nos quedaban por ver cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9', queda el más esperado por todos: el de Almudena y Darío. Ambos protagonizarán diveros momentos llenos de tensión con Borja y Cristina también irrumpiendo en un reencuentro que nos dejará a todos pegados a la pantalla de principio a fin.

