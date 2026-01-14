Ana Obregón asegura estar en 'shock' ante las denuncias de dos extrabajadoras de Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales

Las reacciones de Isabel Preysler y el exmánager de Julio Iglesias tras la acusación por abuso sexual: "No le reconoce"

Ana Obregón se sentaba en el plató de 'De Viernes' para el especial sobre Julio Iglesias tras salir a la luz los testimonios de dos exempleadas de su servicio doméstico donde le acusan de haberlas agredido sexualmente: “Estoy absolutamente en ‘shock’ por conocimiento de causa. La última vez que hablé con él fue hace unos días para felicitarnos el año”.

La que viviera más de dos años en casa de Julio Iglesias en Miami por la amistad que une al cantante con su familia, decía sus primeras palabras sobre esta polémica: "Nadie va a poner en duda la profesionalidad de Julio Iglesias, pero yo quiero hablar de él como persona. Tengo la suerte de poder hablar porque he convivido con él en su casa, todo el día, he estado en su casa dos años y medio. Ni en ese tiempo ni luego he visto un Julio así, hemos tenido contacto durante 40 años, desde que soy pequeña he tenido relación con él. Ese Julio que retratan no es. Yo he vivido cómo era con las mujeres y con la gente que trabajaba con él”.

Ella aseguraba "no reconocer" a este Julio del que hablan: "Que es un mujeriego lo sabe todo el mundo y lo dice él. Ellas son presuntas víctimas y él tiene la presunción de inocencia, no vamos a juzgarle, que le juzgue un juez. Qué manera más cruel de hacer este juicio mediático a una persona para la que todavía no ha habido un juicio".

¿Por qué cree Ana Obregón que no se ha pronunciado todavía Julio Iglesias?

Ana Obregón asegura que lo que ella ha vivido es que el cantante "trataba a todas las mujeres de maravilla". Y entonaba lo que cree que Julio Iglesias no se ha pronunciado por el momento: "Es una persona muy inteligente, en estos momento imagino que estará preparando con sus abogados todo el tema de denuncias. Hasta ahora no se le ha juzgado, solo se ha presentado en la Audiencia Nacional. Te puedo decir que Julio tiene una familia, tiene hijos, 60 años de carrera y no se va a arriesgar a que esto se quede así".

Las palabras de Terelu Campos

Otra persona que ha compartido tiempo con Julio Iglesias es Terelu Campos, que también hablaba sobre esto en plató: “Qué día más horroroso. Al Julio que conozco es el cariñoso, atento, el que sí era una persona muy expresiva, pero nunca me he sentido intimidada por él. He tenido momentos de haberlo entrevistado”.

“Siempre ha sido un vacilón, he tenido una relación de muchísimo cariño y respeto con mi familia. He visto cómo ha sido con mi madre, es el Julio que yo conozco, por eso ante estos testimonios desgarradores… Si eso ha sido capaz de hacerlo Julio, yo no conozco a esa persona”, confesaba y decía algo más: “Y si no ha ocurrido me sigue pareciendo tremendo porque estará estigmatizado de por vida. Pero si lo ha hecho, que caiga todo el peso de la ley sobre él”.