“También se cumplen veinte años desde que comencé yo en el mundo del toro y no todo ha sido bonito, pero durante este tiempo he intentado transmitir cualidades que mi profesión refleja como el valor, el esfuerzo, la disciplina, la solidaridad… y he querido compartir con vosotros esta noticia para que podamos vivir juntos con más emoción si cabe lo que sin duda alguna para mí es la temporada más importante de mi vida”, dice Cayetano, que da las gracias por el apoyo y cariño que siempre ha recibido.