Así es la nueva casa de Christian Gálvez y Patricia Pardo

“Yo estaba divorciada desde el 2020. No me separé, como han dicho, en el verano del 2021, y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Los que se inventan las cosas hacen mucho daño", explicó la periodista, zanjando así el tema. La pareja lleva una vida discreta y feliz en familia, compartiendo su nuevo hogar en el que hay espacio para todos, para Luca, Aurora y Sofía.