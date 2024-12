“Sufrí muchísimo cuando me enteré que al final no puso ser (el embarazo), pero me llevo una lección: no ser ansiosa. Estuve tanto tiempo esperando el positivo que cada vez que me hacía una transferencia no era capaz de esperar al día que me tocaba la analítica de embarazo”, ha reconocido la colaboradora de los debates de ‘Gran Hermano’ y ahora presentadora de ‘Los Mejos’, el nuevo programa de Mtmad.