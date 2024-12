"Se pone en contacto conmigo Santi Arriazu. Se presta a ayudarme y dice que me va a conseguir trabajo", relata Bárbara sobre el periodista. "Santi me dice que ha llegado a un acuerdo y le van a dar lo que resta de los 100 millones que había prometido su majestad y que me van a hacer un contrato de trabajo", continúa.