"Soy la madre del hijo de Bertín Osborne, pero soy mucho más que eso", comienza diciendo en esta entrevista tan íntima. "La niñez en sí no la conozco. Fui una niña maltratada, infeliz, abusada y solitaria. Yo tenía 8 años y me decían que estaba haciendo un juego. Me decían que no contase a mi madre nada y era una persona de la familia", ha confesado.