La enamorada pareja lo pasó en grande y no hay año que no se sigan jurando amor eterno, en 2020, llegaron incluso a volver a enfundarse en sus correspondientes atuendos. Ella en su vestido de Rosa Clará, y él en su traje. El único fallo que ellos mismos encontraron en su boda es que olvidaron contratar fotógrafo y no tienen ni vídeo ni imágenes de tan señalado día. ¡Así fue la boda de Patricia Pérez y Luis Canut!