Equipo Outdoor 12 ENE 2026 - 08:00h.

Marta Riumbau ha confesado que hoy ha vivido uno de los momentos que más pena le daban, soltar la mano de Julieta en su primer día de guardería

La original costumbre de Marta Riumbau y su familia en Navidad: "Bienvenidos a las Olimpiadas"

Compartir







Para Marta Riumbau, la maternidad ha sido desde el principio una aventura en solitario. Tras meses de entrega absoluta y de no separarse ni un segundo de su bebé, la creadora de contenido ha tenido que romper esa burbuja de protección. Con mucha nostalgia, la exnovia de Diego Matamoros ha confesado que hoy ha vivido uno de los momentos que más pena le daban, soltar la mano de Julieta en su primer día de escuela infantil.

Lo que para cualquier progenitor es un trámite natural, para ella ha supuesto un choque de realidad cargado de tristeza. Acostumbrada a ser su única compañía las 24 horas del día, el silencio de la casa le ha pesado más de lo esperado. "Acabo de dejarla en la escuela infantil", publicaba junto a una foto de la pequeña mochila de peluche y un emoji que reflejaba lo mucho que le está costando este proceso.

PUEDE INTERESARTE Marta Riumbau se refugia en su ex tras perder al bebé que esperaba

Hasta ahora, el único precedente de una separación entre ambas fue la despedida de soltera de su íntima amiga, Susana Molina. Sin embargo, aquello fue un paréntesis excepcional y festivo, pero lo de hoy es el inicio de una rutina. Este vacío repentino le ha hecho recapacitar: "No me había parado a pensar en el tiempo 'para mí'. Se me hace rarísimo estar sola", ha confesado emocionada a sus seguidores.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Este sentimiento de soledad tiene un trasfondo mucho más profundo para la catalana. Al haber elegido el camino de la familia monoparental, la conexión entre ambas es muy íntima, lo que hace que este paso sea mucho más significativo que para otros padres.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pese al nudo en la garganta, Marta Riumbau intenta buscar el lado positivo. Su plan ahora es volcarse en el trabajo para exprimir cada minuto cuando vuelvan a estar juntas "Voy a aprovechar para grabar y hacerlo todo, para que cuando la recoja no tenga que hacer nada más que estar con ella", ha contado a través de su perfil de Instagram.