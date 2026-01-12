Equipo Outdoor 12 ENE 2026 - 10:00h.

Irene Rosales ha abierto las puertas de la habitación de sus hijas, Ana y Carlota, para presumir de sus dos nuevos tocadores

Críticas a Irene Rosales por las fotos que ha publicado de su hija en común con Kiko Rivera, que cumple 10 años

Irene Rosales ha abierto las puertas de la habitación de sus hijas, Ana y Carlota, fruto de su matrimonio con Kiko Rivera, para compartir con sus seguidores el regalo estrella de los Reyes Magos, dos preciosos tocadores que han transformado por completo el cuarto de las pequeñas.

A través de sus historias de Instagram, la exconcursante de 'GH DÚO' ha presumido del nuevo rincón de belleza que ya preside el dormitorio. Se trata de dos tocadores idénticos en color blanco, y estética nórdica, que encajan a la perfección con la decoración luminosa de la casa.

Lo que realmente hace especiales a estos muebles es su equipamiento, diseñado para que las niñas tengan todo a su alcance. El diseño incluye estantes laterales donde ya se pueden ver organizados sus pequeños perfumes, cepillos y accesorios, junto a dos cajones amplios para mantener el orden visual. Además, cada tocador cuenta con un gran espejo central rodeado de una franja de iluminación LED.

Y es que el diseño, además de ser visualmente impecable, se complementa con un taburete acolchado a juego, logrando un conjunto digno de cualquier revista de decoración. Un espacio creado a medida para que las niñas disfruten cómodamente de su rincón favorito de la casa.

Con su habitual naturalidad y cercanía, la sevillana ha bromeado sobre la procedencia de los muebles. "Son de los Reyes Magos, pero creo que en Amazon también están, os dejo el enlace", escribía en su historia de Instagram compartiendo el enlace directo para sus seguidoras más curiosas.

Este gesto de Irene no solo muestra la ilusión de sus hijas, sino también su faceta como madre detallista que busca crear espacios especiales para que sus hijas cuenten con su propio rincón beauty.

Sin duda, con esta última renovación en la habitación de las niñas, la influencer ha vuelto a demostrar su buen ojo para la decoración y para los regalos.