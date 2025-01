La llamada de José María Almoguera a Carmen Borrego justo antes de entrar en 'GH DÚO': "Me emocioné"

"Nosotros nos hemos despedido muchas veces. Nos hemos despedido en persona cuando me trae a mi nieto y luego he hablado varias veces por teléfono con él, yo soy una madre muy pesada, le llamo muchas veces para saber como está. Pero os tengo que reconocer que ayer me emocioné porque justo antes de quitarle el teléfono me llamo, me dijo 'Mamá, me van a quitar ya el teléfono y quería hablar contigo antes'. Para mí eso fue algo precioso, os lo podéis imaginar".