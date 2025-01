Según el experto real Jakob Steen Olsen, los daneses simplemente "no están interesados en prestar más atención" a las explosivas imágenes que vieron la luz de Federico y la mexicana en Madrid. "El caso no ha impresionado a los daneses. Mi sensación es que los daneses se han dicho a sí mismos y a otros que no creen en esto y que no quieren saber más", recoge 'Se og Hør'.