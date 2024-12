La sorprendente reacción de Anabel Pantoja al conocer al primer novio de Susana Molina

La influencer murciana ha explicado que considera que su adolescencia comenzó realmente cuando empezó la universidad porque durante su etapa en el instituto "fue todo muy formal" y que fue en ese momento en el que se enamoró de un chico al que ahora prefiere ni nombrar y llama Voldemort como nombre en clave: "Me enamoré como una perra, como nunca me he enamorado en mi vida".