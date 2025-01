"Lo que más gracia me ha hecho de este tiempo es ver cómo mucha gente me decía: 'pero si tú estabas fenomenal', 'ya estabas bien', o 'qué exagerado'… Yo creo que no, juzgad vosotros mismos (Foto 2) ¡Ni estaba bien ni me sentía bien!", asegura el presentador. "Pero este soy yo, y así YO me siento mejor, soy más feliz, no quiero ni ser ejemplo de nada ni demonizar ningún cuerpo, sed felices como seáis, pero si os animáis a hacer deporte y mejorar vuestra salud yo os animo también! Un abrazo", añade mientras agradece a su mujer el "impulso y la determinación" que ha recibido de su parte, pues sin ella "no hubiera hecho nada de esto".