Alejandro Nieto se sincera sobre su delicado momento anímico: "A veces lo que quiero es cerrar los ojos y dormirme"
Alejandro Nieto se ha sincerado sobre su delicado momento anímico. El ganador de 'Supervivientes', y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha publicado un vídeo a través de su perfil de Instagram donde habla de estar pasando una "pequeña depresión" que provoca que le pese todo: su relación, su hijo, su familia... El influencer ha reflexionado sobre su salud mental, reconociendo que no se encuentra bien y que, incluso, hay momentos en los que le gustaría "cerrar los ojos y dormir".
"No sabía si hacer este vídeo o no, pero al final vosotros sois los que estáis ahí", le dice a sus seguidores, con los que se ha abierto para que entiendan "por qué está más desaparecido" en redes sociales. "Os merecéis esta explicación. Es algo que tiene que ver conmigo mismo, pero necesito que sepáis lo que pasa por mi cabeza. Llevo unos meses que no me encuentro bien, ni física ni psicológicamente", expresa el andaluz.
"Me pesa mi relación, mi hijo y mi familia"
Aunque le "cuesta expresarse", al tratarse de algo tan delicado y personal, Alejandro Nieto ha decidido hablar de tú a tú con sus seguidores, frente a la cámara de su teléfono móvil, poniéndole nombre a este bache anímico. "Tengo un bajonazo que... no entiendo qué me está pasando. No tengo ilusión por nada, me pesa todo el mundo. Es duro decirlo, pero a veces me pesa mi relación, me pesa mi madre, a veces me pesa mi hijo, me pesa mi familia... Me pesa todo. En muchas ocasiones lo que quiero es cerrar los ojos y dormirme", reconoce el ganador de 'Supervivientes'.
"Lo que quiero es cerrar los ojos y dormirme"
"Parece fuerte lo que os voy a decir, pero bueno. No sé si es la palabra, puede que sí, pero creo que esto es una pequeña depresión", ha señalado el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Tania Medina (con la que habría retomado sus planes de boda, a juzgar por la última filtración y pese a que ahora mismo él ha reconocido que "le pesa su relación").
A todo esto se el suma que no está haciendo deporte y que a nivel laboral las cosas no le van como le gustaría. "Pero si yo no estoy bien... Si no estás al 100%, no puedes dar nada", puntualiza. Aunque se considera afortunado por la vida que tiene, el que fuera concursante de 'GH VIP' explica que no debería "aferrarse a jugar al Call of Duty para olvidarse de lo que ocurre en el exterior". Para él, este vídeo es un punto de inflexión.
Su relación a distancia con Tania Medina
"Quería decíroslo, abrirme... Sé que lo voy a conseguir y que hay profesionales que me pueden ayudar, pero siento que ahora mismo hablar con un psicólogo no me ayuda. Tampoco leerme 50 libros de autoayuda", reflexiona en este post en el que también ha explicado cómo está gestionando la distancia con Tania Medina. "Mi novia está día a día al pie del cañón. Es cierto que cuando se va a Madrid me afecta un poco... Que no es que no me alegre de que ella tenga curro, pero a mí, personalmente, me afecta porque estoy en un periodo de vulnerabilidad. Por dentro me siento solo", señala.
"Cuando Tania se va a Madrid me afecta, me siento solo"
Para poner remedio cuanto antes a este delicado momento anímico, Alejandro Nieto se ha propuesto "hacer deporte, distraer la mente y leer libros". "Sé que voy a salir de lo que sea que esté pasando y de esta situación. Pero si estáis pasando por algo parecido a esto, me gustaría que me dierais algún consejo o alguna pauta...", le ha pedido a sus seguidores, a los que ha advertido que se abstengan de mandar mensajes negativos, ya que ahora mismo las críticas le duelen.