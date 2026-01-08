Fani Carbajo habla de su futura maternidad tras anunciar su boda con Fran Benito

Rocío Molina 08 ENE 2026 - 10:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y exparticipante de 'LIDLT' ha hablado de su próxima maternidad tras su compromiso con Fran Benito

Fani Carbajo anuncia su boda con Fran Benito: una emocionante pedida en plena Nochevieja

Fani Carbajo está viviendo un momento de lo más especial en su vida. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha experimentado un inicio de año inolvidable. El motivo que la tiene ilusionada y por el que sabe que el 2026 va a ser importante para ella es que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha anunciado su boda con Fran Benito tras vivir una pedida de mano de lo más inesperada. La madrileña, de 41 años, no ha dudado en dar detalles de lo que tiene en mente ya para su enlace y se ha sincerado sobre sus planes de volver a ser madre.

Emilio, su hijo de 17 años que se ha convertido en empresario, y Victoria, de 2 años, son su debilidad, pero la influencer no descarta en convertirse en familia numerosa junto a su prometido Fran Benito. La realidad es que esta dulce noticia le ha hecho a Fani Carbajo plantearse una serie de retos y una nueva maternidad está entre ellos. No es la primera vez que la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' manifiesta sus deseos de tener un tercer hijo, pero ahora Fani Carbajo lo dice muy en serio y hasta estima una fecha.

Para ella, el revulsivo de la pedida de mano ha servido para organizar ya todo el año. Frente a los que pensaban que esta noticia la tomaría de forma serena y que esperaría un tiempo para comenzar a organizar los preparativos de esta estaban equivocados. "¿Cómo me voy a esperar un año. Ya me he puesto con los primeros detalles y tengo a los míos locos con el tema de la boda", ha advertido la exparticipante de 'LIDLT' a través de sus historias de Instagram.

Fani Carbajo ha contado que el 2026 para ella va a ser intenso, emocionante y que ya está trabajando en esa boda de ensueño con Fran Benito. "No vamos a esperar más", ha advertido. Un sueño hecho realidad para la madrileña que se completará con la llegada de otro hijo. Pese a que anteriormente su deseo era adoptar un bebé, ahora la exparticipante de 'LIDLT' ha desvelado que va a hacer todo lo posible por tener otro bebé junto a su novio, con el que empezó su relación en febrero del 2023.

Y tan convencida está de ello que Fani Carbajo no se echa para atrás pese a las dificultades que tuvo en su segundo embarazo. La que fuera concursante de 'Supervivientes', logró tener a su segunda hija por inseminación in vitro y ahora mismo está dispuesta a todo e incluso a pasar por otros tratamientos de fertilidad para dar otro hermanito a Victoria y a Emilio. Y, a ser posible, también lo más pronto que pueda. "Yo he nacido para ser madre", ha dicho la influencer alabando los dotes que tiene y lo mucho que disfruta de la crianza y de sus hijos.