Lorena Romera 08 ENE 2026 - 13:17h.

La modelo ha hablado del síndrome que tiene y del trauma que ha desarrollado a pocos días del nacimiento de sus mellizos

Críticas a Estela Grande por la primera ropa que ha comprado a sus bebés

Estela Grande se ha sincerado sobre el síndrome que sufre en la recta final de su embarazo gemelar. La modelo, de 31 años, ha actualizado su perfil de Instagram para dar la última hora sobre su estado de salud tras su reciente ingreso hospitalario por riesgo de parto prematuro. Aunque reconoce que era algo que "no quería contar", la que fuera concursante de 'GH VIP', pareja del futbolista Juan Iglesias, ha hablado del problema que tiene a pocos días de la llegada al mundo de sus mellizos.

En plena nochebuena, la madrileña recibía la noticia más agridulce: tenía que permanecer ingresada por la salud de sus bebés. Un ingreso que finalmente se alargaba durante una semana. La it-girl recibía el alta hospitalaria por fin de año, cumpliéndose su deseo de no dar a luz antes de lo previsto. Ahora, que tiene revisión ginecológica y cita con el equipo de alto riesgo del hospital, la ex de Diego Matamoros reconoce que está asustada.

Tanto es así, que ha desarrollado un "trauma" en la recta final de su embarazo. Además, Estela Grande está sufriendo el síndrome del nido -también conocido como instinto de anidamiento-, que, tal y como explican desde el centro de reproducción asistida CEFER, es un "estado de hiperactividad por el que pasan muchas embarazadas durante las últimas semanas de gestación".

Concretamente, "lo que sienten las mujeres que tienen este síndrome es la necesidad de que todo esté perfecto ante la llegada del bebé, preparando su habitación, ordenando extremadamente la casa, limpiando y colocando armarios, haciendo limpieza profunda de la casa, etc". En el caso de Estela Grande, se le suma su miedo a quedarse ingresada tras esta revisión ginecológica.

"Estoy traumatizada"

"Esto no os lo quería contar, pero bueno... Al final me preguntáis todo el rato, así que os lo voy a contar. La última vez que fui a revisión, ya lo sabéis, me quedé siete días en el hospital. Entonces, bueno, hoy tenemos cita con mi gine y con el equipo de alto riesgo del hospital y estoy un poco nerviosa. Bastante nerviosa. He dejado mi maleta hecha y la maleta de los bebés, por si acaso vuelve a pasar lo mismo... que espero que no, pero para estar preparada", ha explicado la modelo.

A través de sus stories de Instagram, la pareja de Juan Iglesias se ha desahogado con su legión de seguidores, a los que ha estado haciendo partícipes de todo el proceso. "Estoy un poco traumatizada. Obviamente, porque la última vez fui para diez minutos y nunca volví. Bueno... volví, pero a los siete días. Entonces, esta vez estoy traumatizada y estoy con el síndrome del nido... dejándolo todo organizado", ha expresado.