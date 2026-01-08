Lorena Romera 08 ENE 2026 - 10:44h.

La presentadora emite un comunicado en el que anuncia que vuelve al hospital tras experimentar un empeoramiento de su salud

Nagore Robles actualiza su estado de salud tras su visita al hospital: "Me puse el oxímetro y entré en pánico"

Nagore Robles se ha visto obligada a volver al hospital. Con esta nueva actualización sobre su estado de salud, la presentadora y colaboradora de televisión ha preocupado a sus seguidores. Y es que esta no es la primera vez que acude a urgencias en las últimas semanas. En una de sus últimas visitas, a la de Basauri, de 42 años, le diagnosticaban gripe A. Ahora, tras experimentar serias dificultades para respirar, silbidos en el pecho y mareos, la también influencer ha decidido hacerse pruebas para "confirmar que está fuera de peligro".

A través de su perfil de Instagram, la que fuera presentadora de 'Uno de GH20', y copresentadora del estreno de la última edición de 'Gran Hermano', ha publicado un comunicado en el que da la última hora sobre su estado de salud. Después de decir que había sentido "pánico" al medir su saturación de oxígeno en sangre con el oxímetro, que "marcaba 92" (lo normal es estar entre el 95% y 100%), hace apenas unas horas reconocía que se encontraba un poco mejor y achacaba sus últimos síntomas a la menstruación.

Pero esta mañana Nagore Robles ha vuelto a preocupar por su estado de salud. "Hoy me he levantado algo peor y con más dificultad para respirar. Voy a acercarme al hospital para comprobar que todo entra dentro de ese proceso tan lento y, siento asmática, quiero confirmar que estoy fuera de peligro", ha señalado la presentadora y colaboradora de televisión, que está haciendo partícipes a sus seguidores de su evolución.

"Quiero confirmar que estoy fuera de peligro"

"He recibido muchísimos mensajes de gente que lo ha pasado muy mal y de personas que siguen bastante afectadas y con consecuencias importantes de esta gripe tan fuerte", ha señalado la creadora de contenido, que se dio a conocer participando en 'Gran Hermano' en el año 2009. Aunque reconoce que "no quiere alarmar con este mensaje", lo cierto es que sus incondicionales llevan días pendientes de cada novedad en su estado de salud.

Al contrario, el objetivo de Nagore Robles es "avisar" porque para ella "la gripe A está siendo durísima". Por eso, pretende que su testimonio sirva para alertar a los que la leen. "Ojalá sirva para que, si aun estáis a tiempo, podáis preveniros, vacunaros o ir con mascarilla. Tened cuidado para no pasar por lo mismo que yo", ha pedido a los que la siguen a través de Instagram, a los que ha dado la última hora sobre su estado de salud antes de poner rumbo nuevamente al hospital.