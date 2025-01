Por Reyes, Luitingo le regaló a Jessica Bueno un viaje a Riviera Maya y remarcó mucho que se trataba de un regalo que había pagado y no un acuerdo comercial. Los exconcursantes de 'Gran Hermano VIP' se mostraron muy ilusionados con la idea de viajar juntos hasta México, pero sus vacaciones no han comenzado como imaginaban porque no les gustaba la habitación que les había tocado pese a contar con cama de matrimonio, baño en suite y acceso directo a la piscina.