Pocos meses después de su hoguera final, Adelina y José decidieron poner tierra de por medio en su relación . Sus seguidores se enteraron través de sus perfiles en los que comunicaron que ya no estaban juntos y ahí fue cuando empezó su guerra mediática en las redes sociales: " Misma historia , dos puntos de vista ", aseguró Adelina en uno de sus primeros post dirigidos a su expareja. Según ella, la relación se había roto porque "no se habían conocido como deberían y varias decepciones" que Adelina no pasó por alto.

Pero a los pocos meses el amor volvió a llamar a su puerta. El tentador de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', Edu Neira, había comenzado a conocer a Adelina y no tardaron en anunciar su noviazgo en las redes sociales.

Y sin hacer colaboraciones, Adelina ha dejado claro en más de una ocasión que no utiliza su perfil como negocio personal, que no es modelo y que solo acude a ciertos eventos destacados donde la invitan junto a otras influencers de estilo de vida.

"Os quería contar que yo he estudiado Administración y Dirección de Empresas, no soy modelo ni esas cosas. Desde hace muchísimos años trabajo en el sector de prevención de blanqueo de capitales. Me gustaría que se dejaran los prejuicios un poco de lado porque creo que no hacen bien a nadie", aseguró Adelina en sus redes sociales.