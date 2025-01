Ángela Henche y Albanta San Román visitan por primera vez el videopodcast de 'En todas las salsas'. Dos invitadas VIP que acuden al programa, tras ser nominadas en los GenZ Awards en la categoría a mejor ‘Podcast y Audio by Clarel’. Ante la inminente gala de premios, la cual se celebrará el próximo 3 de febrero, las presentadoras de 'Keep It Cutre' nos adelantan los detalles de su look para el evento.