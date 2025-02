La vida actual de Carmen Alcayde: su novio, hijos y nuevos retos

La nueva colaboradora de 'Socialité' ha empezado el año marchándose con su novio y sus tres hijos a Roma

Además de sus colaboraciones televisivas, la valenciana y su chico han puesto en marcha un tardeo muy divertido

Fotógrafo, músico, motero y emprendedor: así es Charli, el nuevo novio de Carmen Alcayde

En Telecinco estamos de enhorabuena: Carmen Alcayde vuelve a la información rosa de la mano de Socialité. La valenciana hará doblete los fines de semana entre el programa del mediodía y sus colaboraciones con 'Fiesta'. Sin ningún género de dudas la comunicadora valenciana está viviendo un momento dulce ya que su historia de amor con su novio parece ir viento en popa y sus hijos crecen a velocidad de vértigo.

Una relación consolidada a pesar de la diferencia de edad

Como quien no quiere la cosa, Carmen Alcayde ya lleva año y medio de noviazgo con su chico, Charli. A pesar de que la presentadora es mayor que él (22 años exactamente) la relación no puede estar más asentada y proporciona a la ex concursante de GH VIP una luminosidad en el rostro que hacía tiempo que no veíamos.

El tándem comparte en sus redes sociales gran parte de sus planes cotidianos y estos no pueden resultar más divertidos. Eventos automovilísticos, fiestones en discotecas, escapadas a la playa… y también proyectos profesionales. Tal y como anuncia la propia Carmen en su bio de Instagram, ella y su chico han montado un evento de tardeos llamado 'Car & Car' (jugando con los nombres de ambos) en el que combinan sesiones de DJ y monólogos.

Pero sus planes conjuntos no se quedan aquí… la pareja ha estrenado el 2025 marchándose unos días a Roma donde, a tenor de sus publicaciones en redes, lo han pasado estupendamente.

Los hijos de Carmen adoran a Charli

Precisamente, gracias a las fotos que la pareja ha publicado en sus perfiles oficiales en redes sociales de estos días en la Ciudad Eterna nos han permitido comprobar la buena sintonía que Charli mantiene con los hijos de su novia. Los tres hijos de la presentadora han acompañado a la pareja a la escapada italiana y parecen haberlo pasado fenomenal. Visitas al Coliseo, pizzas e interminables paseos han hecho las delicias de los tres vástagos de Carmen.

A pesar de que la ex presentadora de 'Aquí Hay Tomate' no comparte fotos frontales de sus hijos para preservar su intimidad las imágenes si muestran lo mucho que han crecido. Carmen ya tiene doce años, Eduardo ha soplado las once velas y la benjamina, Olivia, ha cumplido los siete.

Víctima de una estafa

No todo son sonrisas en la nueva vida de Carmen Alcayde. Hace unos días en el plató de 'Fiesta' la simpática colaboradora denunciaba que había sido víctima de una estafa. "Yo estaba liada en mi casa con mis cosas y me llegó un mensaje diciendo que tenían un paquete que yo estaba esperando que venía de Alemania, o sea que saben mi información, y hasta con una foto. Metí mi tarjeta para un pago que eran dos euros de unos aranceles y cuando fui a mirar qué empresa había cogido el dinero de mi cuenta, resulta que no existía", contó molesta.