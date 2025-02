Luna, una joven venezolana , acudió desde Madrid para aportar su granito de arena y, en medio de toda aquella destrucción, se topó con algo que no esperaba: encontrar el amor. Entre los cientos de voluntarios que cada noche dormían en el pabellón deportivo , Luna se fijó en un chico de ojos claros del que se quedó prendada al instante:

"Le pedí el teléfono de él a una amiga que le conocía y le escribí. Le pregunté si ya se había metido en la ducha, porque en el pabellón en el que estábamos había varias duchas, algunas para chicos y otras para chicos. Él me contestó que aún no y yo le dije que fuese a esa zona para que me mostrase algo. Al llegar le dije que llevaba dos noches seguidas pensando en las ganas que tenía de comerle la boca".