“Me estoy agobiando solo de pensarlo”, aseguraba la influencer poco antes de ir a realizarse la prueba. Y es que, a pesar de que siempre ha dicho que le gustaría tener otro hijo dentro de poco, lo cierto es que no piensa que sea el momento adecuado. “Lo pasaría muy mal porque todavía no he terminado de recuperarme”, se sincera sobre la situación actual en la que vive. “A Fran le encantaría tener un tercer bebé, pero le he dicho que despacio porque este posparto me ha costado mucho”.