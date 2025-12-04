Lidia González 04 DIC 2025 - 17:12h.

Nuria Bermúdez arremete contra el futbolista y asegura que nunca “ha celebrado nada” de su hijo en común

Dani Güiza rompe su silencio y ataca sin piedad a su hijo Cristian

Dani Güiza ha provocado un gran revuelo después de que saliese a la luz la elevada cifra de dinero que ha pagado por el cumpleaños de su hija. Las primeras impresiones no han tardado en aparecer y Miguel Frigenti cuenta, en exclusiva, la reacción de Nuria Bermúdez, madre de su hijo mediano. La agente FIFA ha sido muy clara a la hora de responder y no se calla nada. ¡Descubre todo lo que tiene que decir, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Ahora que la vida personal del futbolista ha vuelto a ponerse sobre la mesa debido a las polémicas declaraciones de su hijo mayor, Cristian, en el programa de ‘Fiesta’, Dani Güiza se ha visto envuelto en un nuevo conflicto. Se han conocido los desorbitados precios que ha pagado el deportista para celebrar el cumpleaños de su hija pequeña, con quien tiene un estrecho vínculo, a diferencia de la que tiene con el resto. Nuria Bermúdez ha sido muy clara a la hora de contestar a esta noticia y no se ha cortado: “Del hijo que tenemos en común nunca ha celebrado nada”.

La que fuera colaboradora de televisión se ha sincerado sobre la situación que ha estado viviendo con el padre de su hijo y asegura que nunca ha aportado “absolutamente nada”. En boca de la exmodelo, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ afirma que, al parecer, se “desentendió por completo”. El periodista desvela todos los detalles de su conversación con ella.

Nuria Bermúdez no se ha pronunciado únicamente sobre la fiesta de cumpleaños de la hija menor de Dani Güiza, sino que también ha sido muy contundente con las últimas declaraciones que ha protagonizado el padre de su hijo. La agente FIFA contesta a los ataques del futbolista que la tachaban de ser la culpable del declive de su carrera profesional.

Miguel Frigenti ha podido conocer, de primera mano, el dinero que se habría gastado Dani Güiza en la impresionante fiesta de cumpleaños de su hija. Después de dejar sin palabras a los colaboradores de ‘En todas las salsas’, el colaborador de televisión desvela el contenido de su conversación con Nuria Bermúdez tras conocer esta noticia. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el programa completo!