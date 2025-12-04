Natalia Sette 04 DIC 2025 - 11:58h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre los inicios de su relación con Manuel González y carga contra él

Gabriella Hahlingag no puede más y explota contra Manuel González un mes y medio después de su ruptura. Tras una corta pero intensa historia de amor, las cosas no han acabado bien entre los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’. Tras reaccionar a la posible reconciliación del gaditano con Lucía Sánchez , Gabriella cuenta la verdad sobre su relación con Manuel y desvela que empezó de forma pactada.

Todo el mundo se quedó en shock cuando en el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones 8’ Gabriella y Manu anunciaban que se estaban conociendo . Nadie se esperaba que esa relación progresara pero así lo hizo durante seis meses y aunque parecía que estaban muy enamorados, sus inicios escondían una bomba. Gabriella entra en directo a ‘En todas las salsas’ para contar toda la verdad con pelos y señales. “Quiere limpiar su imagen”, comienza diciendo tajante.

La influencer tiene claro que la supuesta reconciliación entre Manuel y Lucía es todo un montaje y está tan segura porque su relación con él empezó de la misma forma. “Nuestra relación empezó así”, asegura Gabriella dejando a todos los presentes en shock “Eso no le interesa decirlo”, continúa diciendo la murciana. Según sus palabras, su relación con Manuel comenzó de forma pactada. La exconcursante de ‘Los vecinos de las casa de al lado’ confiesa si todo su noviazgo fue así o si al final terminaron enamorándose.

Gabriella no piensa callarse nada. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ está harta de que Manuel la deje siempre a ella como la mala y ha explotado contra él. Gabriella lo acusa de estar falseando su buena relación con Lucía con el objetivo de limpiar su imagen y deja claro que no se cree nada.

Este programa de ‘En todas las salsas’ ha estado cargado de información más que salseante. Tras escuchar las fuertes declaraciones de Gabriella, Nicole Delgado ha entrado en directo para contar todavía más información que no deja en muy buen lugar a Manuel González. Además, Gerard Arias da su opinión sobre esta relación y carga contra Lucía Sánchez ¡No te pierdas nada dándole play al video!