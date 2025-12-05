Natalia Sette 05 DIC 2025 - 15:03h.

La historia de desamor entre Manuel González y Gabriella Hahlingag continúa generando mucha polémica. Después de semanas marcadas por indirectas y acusaciones, una nueva información sale a la luz. En una llamada en directo a ‘En todas las salsas’, Nicole Delgado destapa un bombazo que deja en muy mal lugar al gaditano. Tras desvelar que ambos habrían empezado su noviazgo de forma pactada , se descubre que Manuel le ha pedido a Gabriella todos los regalos que le hizo durante su relación.

Nicole Delgado entra por llamada asegurando que ha tenido una larga conversación con Gabriella. La colaboradora comparte que la extentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ está sorprendida y enfadada por la actitud que está teniendo Manuel con la ruptura. Según cuenta, el gaditano no solo es que esté intentando limpiar su imagen con la reconciliación con Lucía Sánchez, sino que además se habría comportado muy mal con ella. “Le pide los regalos que le hizo”, asegura Nicole.

Manuel le ha pedido a Gabriella uno de los regalos más caros que le hizo cuando todavía estaban juntos. “Es muy cutre”, afirma Nicole con sinceridad. Ni ella, ni Gabriella ni los colaboradores entienden por qué ha tenido este gesto con su expareja. “Es un pelele”, admite la colaboradora.

En la misma conversación en la que Gabriella le cuenta lo de los regalos, Nicole desvela que la influencer se sincera también sobre la relación de Manuel con su hermana Gloria. “Una cosa es opinar de la relación de tu hermano y otra cosa es estar en ella”, opina Nicole. Es por esto mismo por lo que quiso saber qué piensa Gabriella sobre esto que lo ha vivido en primera persona. “Me dijo que la relación era turbia”, asegura la colaboradora.

Este programa de ‘En todas las salsas’ ha estado cargado de información más que salseante. Tras escuchar las fuertes declaraciones de Gabriella sobre lo que pretende hacer con los regalos que le hizo, los colaboradores dan su opinión sincera sobre Manuel González. Además, Gerard Arias habla claro sobre esta relación y carga contra Lucía Sánchez tachándola de no ser "trigo limpio" ¡No te pierdas nada dándole play al video!