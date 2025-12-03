Lidia González 03 DIC 2025 - 09:09h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comunica que va a dar a luz a su hijo con Marcello Falzerano

Fiama Rodríguez desvela si seguirá la tradición italiana y le pondrá solo un apellido a su hijo

¡Ya ha llegado el esperado momento! Fiama Rodríguez anuncia que se ha puesto de parto de su primer hijo en común con Marcello Falzerano. Después de haber compartido todos los detalles de su embarazo, tras el largo proceso al que se tuvo que someter, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo se siente a través de su canal de mtmad, ‘Ya eras todo’. ¡Dentro de muy poco, compartirá las imágenes de su parto, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está muy cerca de vivir el momento que ha estado soñando durante todos estos meses y el tiempo que ha estado intentando estar embarazada. Ahora que ha llegado, la influencer explica los nervios que tiene y lo que espera de este momento. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombre y Viceversa’ ha preparado todo lo necesario para el hospital y se dirige hacia allí para conocer a su pequeño: "Estoy deseando verle la carita".

Ha sido mucho tiempo en el que la pareja se ha tenido que enfrentar a algunos sustos, especialmente por las circunstancias que han vivido. Aunque Fiama ha mostrado con mucha ilusión todos los pasos que ha dado en su embarazo, anunciando en exclusiva el sexo de su bebé, tampoco ha querido esconder los momentos más complicados, como la manera en la que ha afectado a su relación todo este proceso. Por ello, la influencer no podía dejar de avisar a todos sus seguidores, que han sido su apoyo durante todo este tiempo, de que va a dar a luz a su bebé: "Muchas gracias por haber estado conmigo".

Fiama Rodríguez está a punto de convertirse en madre y, dentro de muy poco, va a poder coger en brazos a su pequeño y verle la cara por primera vez. Después de haber compartido cómo se ha sentido a través de su canal de mtmad y sus redes sociales, se avecina el gran momento y ha querido que sean los primeros en enterarse. Además, deja claro que va a grabar todos los detalles de su parto y la llegada de su pequeño, en exclusiva, para su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir la creadora de contenido!