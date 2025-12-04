Natalia Sette 04 DIC 2025 - 15:45h.

Diego Matamoros habla claro sobre cómo era la relación de su amigo Rodri con Adara Molinero

Cómo fue el fin de la relación de Rodri Fuertes y Adara Molinero, tras desvelarse los motivos de su ruptura

Diego Matamoros aterriza en ‘En todas las salsas’ con intención de contestar a todas las preguntas de los colaboradores. Después de tocar temas como el contrato de confidencialidad que tiene con Carla Barber o sus planes de paternidad, el exconcursante de ‘Supervivientes’ opina abiertamente sobre la relación de Rodri Fuertes con Adara Molinero.

La relación entre Adara Molinero y Rodri Fuertes fue una de las más seguidas en televisión y redes sociales. Aunque ambos intentaron luchar porque su noviazgo siguiera adelante, llegó un punto en el que se volvió insostenible y terminaron rompiendo. Aunque ha habido momentos de arrepentimiento , continuaron por caminos separados y han rehecho su vida. Ahora, años más tarde, Diego se ha atrevido a contar cómo veía a Rodri cuando estuvo con Adara. “Lo he visto infeliz”, comienza diciendo.

Amigos desde hace años, Diego estaba acostumbrado a ver a Rodri y hacer planes con él. Sin embargo, durante todos los meses en los que estuvo con la exconcursante de ‘Gran Hermano’ no lo vio en absoluto. “No vi a Rodri en toda esa época”, asegura Diego. El influencer asegura que el actual novio de Marta Castro desapareció durante todo el tiempo que estuvo con Adara. “Era el perro de Adara y nosotros nos reíamos, lo llamábamos carlino”, recuerda entre risas.

Además de hablar sobre cómo era la relación de Adara con Rodri, el exconcursante de ‘Supervivientes’ habla abiertamente sobre el cambio que ha habido en el madrileño desde que está con Marta Castro. “Rodri está mejor con Marta”, admite el influencer. Diego habla de las cualidades positivas de Marta y de todo lo que ve que le aporta a Rodri. “Me alegra mucho que esté con una chica que lo respete”, reconoce.

Diego Matamoros llega por primera vez al plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar su vida personal y profesional después de pasar un tiempo alejado de la televisión y el foco mediático. El exconcursante de 'Supervivientes' habla sobre su acuerdo de confidencialidad con Carla Barber, del encuentro que ha tenido con Javier Tudela y se sincera sobre si mantiene actualmente relación con Anita ¡No te pierdas sus declaraciones dándole al play!