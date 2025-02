Mayka Rivera está muy enfadada después de la última polémica en la que se ha visto envuelta y no ha dudado en zanjarlo todo. Después de sacar a la luz el pasado común de Montoya e Inma Campano , la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’, más sincera que nunca, desvela si sus ojos son azules realmente . Tras hacerse viral un vídeo en el que un cirujano cuestionaba sus retoques comparando dos imágenes, la influencer da un golpe sobre la mesa y cuenta toda la verdad.

A pesar de que la murciana nunca ha escondido las operaciones estéticas que se ha realizado, admitiendo todos los retoques que se quiere realizar , el profesional ha sido muy tajante a la hora de hablar de algunas intervenciones que no habría admitido hasta la fecha. Ahora, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar la verdad sobre el color de sus ojos, mostrando imágenes inéditas de cuando era pequeña .

“Tengo la verdad absoluta y no tengo nada que esconder”, asegura la influencer al defenderse de las declaraciones que ha dado el cirujano sobre ella. “No me quiero justificar, pero es que me encanta cerrar bocas”, confiesa tajantemente al enseñar las pruebas sobre la verdad respecto a su cambio físico.