La vida personal de Rosario Flores: 25 años con su marido y dos hijos artistas

La menor de las Flores lleva 25 años junto "al amor de su vida". Fue el manchego y oscarizado Pedro Almódovar el celestino que juntó a la pareja. Según ha contado en multitud de ocasiones s e conocieron en el set de rodaje de ‘Hable Con Ella’ en el año 2002, donde el marido de Rosarillo ejercía como ayudante de dirección. “Fue una experiencia muy bonita. A Almodóvar siempre le digo que le tengo que agradecer que ahí conocí a mi marido. Cuando me decían: ‘¿qué tal la película? Yo siempre decía: divinamente, porque me enamoré”, le contó la hermana de Lolita a Bertín Osborne en ‘Mi Casa es La Tuya’.

Rosario Flores se encuentra actualmente promocionando ‘Universo de Ley’, un álbum de quince temas emblemáticos de sus 30 años de carrera que revisita acompañada de grandes figuras de la música como Fito Páez Sebastián Yatra . “Personalmente siento que he llegado a la meta. Este disco es mi forma de agradecer a la vida lo que me ha dado todos estos años de gloria, de premios, de aceptación. Me siento muy afortunada y querida. Jamás hubiera pensado que iba a durar tanto tiempo en la música”, dijo la artista en una rueda de prensa de presentación del álbum

Rosario ha confesado que sus inicios en la industria no fueron fáciles: "Nunca se me olvidará la noche de la sala Morocco (Madrid), estaba muy nerviosa porque no me podía equivocar. Mi hermano Antonio ya cantaba, Lolita también, y ahora yo, por lo que la gente te exigía más. Así que saqué toda mi energía y les encantó y así es como me construí”.