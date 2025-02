No obstante, su motivación va más allá del crecimiento personal ya que su participación en el 'World Marathon Challenge' no solo destaca por la hazaña deportiva, sino también por el compromiso social que conlleva, demostrando que el deporte puede ser una herramienta poderosa para el cambio y la concienciación. Así pues, su propósito principal es recaudar fondos para la investigación del Síndrome de Menke-Hennekam, una enfermedad poco común que afecta a un número reducido de personas en el mundo. "Ellos no se rinden. ¿Les ayudamos? Será el fin solidario de #7Maratones7Continentes7Días. Prontito os comparto el GoFundMe y desde ya os pido mucho apoyo. Echémosles una mano", escribió Verdeliss en su cuenta de Instagram.