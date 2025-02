El evento ha tenido lugar en su casa de Valencia, donde se han reunido con la familia de Violeta, incluidos sus padres y su hermana, que ha querido dedicar unas palabras a su sobrina pequeña: "Feliz primer año Gia, tu hermana y tú sois los amores de mi vida y lo más increíble que me ha pasado, te amo con toda mi alma Giita". Aunque la familia había decidido viajar a la capital valenciana para disfrutar del enorme jardín de la casa y del buen tiempo, la lluvia no les ha permitido hacerlo. "Tengo el don de atraer la lluvia", ha bromeado Violeta, "me voy a Valencia para poder disfrutar de mejor tiempo y llueve".