Una boda a la que no faltaron sus familiares y amigos más cercanos y que destacó por los momentos emotivos que se vivieron en ella. Fue Jorge Javier Vázquez el que anunció en el programa que su compañera se había casado y quien dio paso a un vídeo que recogía algunas escenas del que fue uno de los días más importantes de su vida.

En las imágenes, pudimos ver a una novia radiante que eligió un vestido con escote cuadrado de tirantes y un velo de rejilla que llegaba hasta el suelo y con el que el presentador de ‘Aquí hay tomate bromeó’ en el plató: “ Me encantó la redecilla . Para envolver naranjas está muy bien y como tú eres valenciana”.

Carmen Alcayde no pudo evitar emocionarse en el programa de las tardes de Telecinco al verse del brazo de su hermano Pedro y llegando al altar en el que la estaba esperando el que iba a convertirse en su marido, Eduardo Primo Arnau.

“La verdad es que me emocioné mucho. Ay… Qué bonito, cuánto amor. Me parece muy raro ver esto”, dijo la presentadora, que no se imaginaba que aquella tarde se convertiría en protagonista de una de las noticias. “La verdad es que estaba guapa”, apuntó, refiriéndose a sí misma.