Ivana Icardi se sienta, de nuevo, en el plató de ‘En todas las salsas’ para enfrentarse de nuevo a la famosa sección del videopodcast ‘a mordiscos’. Mientras los colaboradores le hacen a la exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ las preguntas más comprometidas, Iban Garcia muerde la manzana ‘Envy’ por cada confesión que haga. Ivana llega con muchas ganas de hablar, y no solo explica el motivo por el que tendría que volver a pasar por quirófano , sino que aclara si Hugo Sierra intenta mediar en su relación con Adara Molinero . La complicada situación entre ellas siempre ha sido pública y, antes de su última polémica, la influencer desvelaba si el padre de su hija tiene un importante papel para que las aguas se calmen entre ellas.

La enemistad entre Ivana y Adara Molinero no es algo reciente y ha sido algo más que patente a lo largo de todos estos años. Hugo Sierra es el factor común que hay entre las dos, ya que es el padre de sus respectivos hijos. Las indirectas y discusiones entre ellas han sido una constante, llegando a su punto álgido hace unas horas cuando Ivana Icardi ha estallado recientemente contra Adara Molinero , señalándola como responsable del cambio de la custodia de su hija. Unas semanas antes de compartir este comunicado en sus redes sociales, la argentina aseguraba tajantemente en el videopodcast: " Yo nunca tengo problemas con nadie ".

Un año después de su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, la argentina aclara, de nuevo, qué relación tiene con la influencer y si Hugo Sierra ha intentado mejorar la relación entre ellas . “Él tiene relación con ambas”, comienza explicando la cantante. Sin embargo, parece que el parentesco entre sus pequeños no es suficiente para que las exconcursantes de ‘Supervivientes’ entierren el hacha de guerra: “Si no pone ni un poco de su parte...es que no”, admite Ivana.

Los colaboradores han aprovechado la ocasión para preguntarle a Ivana cómo es su relación actual con Hugo Sierra. Ambos tienen un hijo en común y por tanto una unión permanente. Ya la última vez que la argentina estuvo en ‘En todas las salsas’ había confesado que Hugo Sierra se mudaría a Madrid para estar cerca de sus dos hijos, y así ha sido. “Me llevo bien con él”, reconoce Ivana. Además, aclara que nunca ha tenido problemas con ninguna de las parejas de Hugo excepto con Adara, “Yo me llevo bien con las nuevas parejas, no he tenido problema con eso”, reconoce.