Jesús Molinero aclara que tiene novia tras expresar su admiración por la madre de Nerea

Jesús Molinero es muy activo en la red social X, el antiguo Twitter, donde especialmente comenta los realities de Telecinco, de los que es muy fan. Pero el padre de Adara Molinero no suele hablar de su vida privada, aunque hace excepciones puntuales como ha hecho ahora para recordar que tiene novia tras ser nombrado por Adrián Creus, exconcursante de 'Gran Hermano', en el vídeo podcast de 'En todas las salsas' .

Adrián añadió que Jesús no podía conquistar el corazón de la madre de Nerea si eso es lo que pretendía porque Mila ya tiene novio y está muy bien en su relación. Al escuchar el podcast, el ex de Elena Rodríguez ha querido contestarle y lo ha hecho en su red social de confianza, donde ha explicado que él expresó su admiración por Mila como personaje televisivo y no por ningún tipo de interés amoroso.