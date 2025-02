La artista nos cuenta, con detalle, cómo comenzó este infierno por el que ha pasado y aún está pasando: tras recibir la noticia de la enfermedad de su hermano Emilio , Massiel comenzó a sentirse muy mal hasta que descubrió que padecía cáncer de pulmón: "El 5 de abril me quitaron el pulmón y luego viene la quimio, que es lo peor. La quimio te deja hecha una mierda y tienes que vivir con eso".

Meses después, en el mes de junio, el hermano de Massiel, al que habían ocultado que la cantante padecía cáncer, falleció y la artista acudió al tanatorio para despedir a su hermano con el miedo a que alguien notara que se encontrara enferma: "Fui con gafas y un sombrero porque traté de sacar fuerzas. No quería que la gente supiera que estaba muy mal. Respiraba muy mal, no estaba para estar de pie", nos cuenta, visiblemente emocionada.

Al visionar esta dura entrevista, Santi Acosta, presentador de '¡De viernes!' y responsable de hacerle esta entrevista a Massiel, nos cuenta que fue una entrevista muy dura que se tuvo que paralizar en varios momentos debido a lo emocionada que se encontraba la cantante. Para colmo, por si todo esto fuera poco, Massiel fue atropellada por un coche que circulaba marcha atrás: "Me partió la frente, la nariz, la boca, la rodilla... Era un monstruo, no veía de lo que sangraba". Fue sometida a una operación de tres horas y, lo peor de todo, es que todo esto no hizo más que ralentizar el proceso de quimioterapia al que se estaba sometiendo.