Fran Redondo ha dado un paso más y ha marcado el rostro de su abuelo para siempre en su piel. "Yo me tatúo su cara porque, por esa cara, he visto a mi familia destruirse y reconstruirse", confesaba en 'TardeAR'. "Yo por esa cara he visto a mi familia más unida que nunca, he visto a mi abuela ser la persona más fuerte del mundo".