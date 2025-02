Fue con apenas dos meses cuando Bayan la acogió en su casa y, desde entonces, han sido inseparables. “Quiero siempre pasar tiempo con ella”, admite la de Palma de Mallorca. Sin embargo, no todo ha sido fácil. La influencer ha desvelado uno de los momentos más aterradores que ha vivido : "Se tiró de un noveno piso. Casi me da algo". Afortunadamente, contra todo pronóstico, su pequeña sobrevivió a la caída. "Es super fuerte", recalca y explica cuáles fueron las lesiones que sufrió.

Bayan cuenta que este no es el único susto que se ha llevado con su gata. Al animal le encanta escaparse, algo que la mantiene constantemente en vilo. "Le tengo un localizador", admite entre risas, aunque realmente es algo por lo que está en constante preocupación pues no sabe lo que haría si la perdiese. “Si se me va, me muero”, reconoce. La influencer se abre como nunca con sus seguidores y desea que la conozcan mucho más allá de lo que se muestra de ella en televisión.