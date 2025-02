"Ser autocrítica me hará mejorar con el paso del tiempo y llegaré a ser una mejor versión de mí, se me fue demasiado la cabeza en la isla", ha añadido la mallorquina en su post. En sus stories de Instagram también le ha pedido perdón: "Me equivoqué y dije/hice cosas que estuvieron mal. Verme y leer todo me ha hecho ser autocrítica y aprender de los errores. Si pudiera volver atrás, lo cambiaría, pero como no puedo, estoy deseando poder pedirle perdón a Andrea personalmente en un debate; aunque ya se lo he dicho por mensaje, creo que se merece que lo haga delante de todo el mundo. 'La isla de las tentaciones' también te enseña como persona, no solo como pareja".