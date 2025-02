Ahora, el ‘El debate de las tentaciones’, que puedes ver completo y en exclusiva mitele PLUS , ha tenido acceso a las imágenes inéditas de la noche más tormentosa de la edición.

“Eres la más falsa del mundo, vas a quedar fatal, qué te crees aquí haciendo el cuento. Te he respetado, falsa, te he respetado. Quería un futuro contigo, a tu lado ”, le gritaba Montoya a Anita mientras alguno de los tentadores tenía que sujetarle en unas imágenes exclusivas del ‘asalto’ a Villa Playa.

Además, no se quedaba ahí y se desahogaba con sus compañeras y los tentadores: ¿Sabéis lo que pasa? Que ahora va a llegar a la casa y se va a fo*** a la otra de venganza, yo lo he hecho porque me ha salido de mi santo co***”.