Lidia Torrent y Jaime Astrain podrían estar atravesando una seria crisis de pareja . La modelo que fuera copresentadora de ' First Dates ' y su novio siempre se han mostrado muy afectivos en sus redes, sin embargo, la ausencia de mensaje y de fotos de la modelo en el cumpleaños del padre de su hija apuntan a que no están atravesando su mejor momento. Analizamos todas las pistas .

Desde la última aparición juntos en sus redes a principios de enero en la que Lidia Torrent llevaba a Jaime Astrain con los ojos cerrados para organizarle una sorpresa, sus seguidores de Instagram no han visto de nuevo juntos a la pareja. Las alarmas se han disparado con el reciente cumpleaños del exfutbolista . Su 37 aniversario no ha tenido el característico mensaje de la modelo en sus redes y tampoco se la ha visto en ninguna de las fotos de esa jornada.

A eso se suma la intervención que ha hecho Javier de Hoyos y la ausencia de respuestas que ha recibido, tal como cuenta en la revista 'Cuore'. Según cuenta el periodista, este se ha puesto en contacto con los protagonistas y ninguno ha confirmado ni desmentido la posible crisis que estarían atravesando. También, Javier de Hoyos lo ha hecho con la madre de la presentadora, Elsa Anka, que le ha asegurado que a ella no le constaba que hubieran roto, sin entrar en más detalles al respecto.

De las fotografías y vídeos que siempre han compartido juntos y de los que no se han cansado de presumir en stories, no hay ahora ningún rastro . En su fiesta de cumpleaños solo se ve a Jaime Astrain solo con su tarta y las últimas historias de Instagram que ha publicado son de él solo con su pequeña Elsa, su hija en común con Lidia Torrent.

La que era la pareja perfecta continúa siguiéndose y teniendo fotos juntos en sus perfiles oficiales de Instagram, sin embargo, no se dan 'Me Gusta' en sus últimas publicaciones y la postura de silencio que han tomado ante la pregunta directa del periodista Javi Hoyos son los indicios que más preocupan y no es lo único.