“Yo me llevo muy bien con Coco”, comienza explicando la diseñadora, la cual tiene dos hijos en común con el empresario, lo que crea entre ellos un vínculo que los unirá para siempre. Tanto es así, que ella misma afirma que lo más sencillo en su caso es estar con su exmarido . "Si tendría que volver con alguien sería lo más fácil" , señala la influencer refiriéndose al empresario ¿Ha dejado de estar soltera? ¿Se habrá dado otro intento con el empresario?

Pedro Jota no se rinde en su intento por descubrir los secretos más ocultos de los influencers. En esta ocasión, le pregunta a Rocío Osorno si tiene 'Raya', una exclusiva app de citas solo para gente famosa. "Una vez me la descargué", admite la creadora de contenido. Y no solo eso, sino que inspeccionando la app se encontró con un famoso piloto de Fórmula 1. ¿Quién será? ¡Los colaboradores se quedan atónitos ante este bombazo!