Ahora, ' TardeAR ' ha entrevistado en directo a Patón para escuchar qué piensa al respecto. "Yo estoy un poco triste porque es una persona con la que he convivido 10 años y la he adorado", asegura. El abogado dice que, como en todo, el amor "nace, se desarrolla y muere", pero ha relatado varios detalles que han hecho tensionar sus vínculos actuales con Nicols.

"Cuando yo me separé le regalé un coche, se quedó en mi casa durante 3 años y medio y ahora está de okupa", destapa. Patón también ha cargado contra ella al decir que no "se quiere ir" de la vivienda que compró hace 20 años. "Estoy dispuesto a regalar, pero no tanto", señala.