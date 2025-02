Ana Rosa, sobre Pedro Sánchez y al Fiscal General: "Esta novela podría llamarse 'Borrado en el Orient Express"

"Pista número uno, García Ortiz borró el cuerpo del delito. Es decir, sus WhatsApps en dos ocasiones el día de autos, el 16 de octubre. Pista número dos, en Fiscal canceló su correo personal. Pista número tres, los Sherlock Holmes de la Guardia Civil constatan que la noche de la filtración su móvil registró veinte llamadas y ponen la lupa en las horas y en las identidades. Pista número cuatro, el periodista que publica esa misma hora, a las 23: 51 horas, eso datos reservados, llama a García Ortiz a las 21:38. García Ortiz no coge el teléfono. Todo es muy sospechoso", ha continuado.

"García Ortiz se ha quedado sin esta coartada que el mismo presidente dio. El juez señala que el borrado se hizo de forma intencionada y deliberada. Nadie tiene que pedir perdón. No hubo bulos ni desinformación. También decía Agatha Christie que su estrategia era poner a cinco personas en una habitación y uno de ellos era el culpable. La táctica del fiscal es decir que en esas personas había 600 personas, incluida la señora de la limpieza. Esta novela se podía titular 'Borrado en el Orient Express' porque hay indicios para parar un tren. Ningún español tiene a la fiscalía y a la abogacía del Estado defendiéndole. Ahora, solo queda saber por qué el Fiscal pudo o no pudo filtrar los mensajes y si hubo o no hubo una orden superior. Porque a veces, por la boca muere el pez. Ya saben ustedes, como le decía Sherlock Holmes a Watson: "Elemental, querido Watson", ha terminado Ana Rosa.